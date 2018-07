dopo la retrocessione dello scorso campionato, questo grazie al cambiamento delle norme sui ripescaggi. Norme che adesdo rimettono in corsa il Catania per blasone di permanenza in A ultimi campionati, tradizione e media spettatori.Ricordiamo, innanzitutto, quelli che sono i criteri per essere ripescati: il piazzamento nell’ultimo campionato incide per il 50% nel punteggio finale, ma la Federazione dovrà contare, oltre alle squadre di Serie B, anche quelle di C. E qui il Catania è in vantaggio rispetto, ad esempio, al Siena, avendo completato la regular season con 70 punti e quindi come miglior seconda., decadendo la regola che prevedeva l’esclusione per i club penalizzati nelle scorse stagioni. Lo Monaco intercettato da Livesicilia si e' congedato con un incrociamo le dita, speriamo... Catania attende.