Un mezzo che trasportava meloni e viaggiava in direzione del capoluogo aretuseo si è ribaltato all'altezza del km 1. Il conducente per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro veicolo: non ci sarebbe alcun ferito grave. Pesanti le ripercussioni sul traffico: file e rallentamenti si registrano a partire dallo svincolo che immette nella zona industriale Passo Martino. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e per gestire il traffico. Intanto sono in corso le operazioni per la rimozione dei mezzi coinvolti.In aggiornamento