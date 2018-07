“Mio padre è Salvatore Piacenti. Un uomo molto discusso, ma è sempre mio padre e per me è una figura importante della mia vita”.Erano gli anni della cruenta guerra di mafia a Catania. Aveva due anni Melania quando suo padre è stato ammazzato. Oggi è una donna e “anche grazie alla personalità di mia madre - racconta a LiveSiciliaCatania - sono cresciuta. La forza, la caparbietà e il carattere di mia madre mi hanno permesso di diventare oggi la donna che sono”. Sempre a testa alta. Lei il cognome Piacenti se lo è tatuato sulla pelle. Non fa mistero della sua storia familiare. Non è stato sempre facile. Oggi, come una sorta di riscatto, ha deciso di entrare nel mondo della musica neomelodica. “Ho già scritto una canzone dedicata a mio padre, Salvatore Piacenti”. Un lavoro che sarà pronto nei prossimi mesi.che Melania Piacenti ha firmato insieme ad Alessio Ossino, vecchia guardia della neomelodica made in Catania. Ossino è balzato ultimamente agli onori della cronache per diverse vicende giudiziarie e le proteste eclatanti legate all’emergenza abitativa. Melania ha scelto la musica per raccontare la sua storia e le sue storie. “Io scrivo e canto - spiega - lavoro tutto il giorno e sono una mamma”. E poi chiarisce: “Non ho mai avuto aiuti esterni al contrario di quello che si possa pensare”.