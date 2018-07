Le gambe mosse in maniera frenetica sotto la scrivania, un cursore che saliva per aprire alla gente il sentimento delle tue parole o la melodia di una semplice canzone o di uno stile, lo stesso, che rappresentava negli anni d’oro Radio Delfino. Un salto perfetto nel mare del boom radiofonico, dove Gianni De Luca e Radio Delfino scolpivano sentimenti in ogni luogo. Oggi se ne va e scompare dalla classica modulazione di frequenza quel Delfino libero di nuotare verso sconfinati mari.Un collante giornaliero con i tifosi nel pionieristico progetto della Radio tutta a tinte rossazzurre dove sgorgava solo passione quando aprivi quella saracinesca cigolante alle prime luci della mattina.Il risveglio di una Catania che nei primi anni novanta provava a venire fuori dall’opprimente buio della malavita e illuminava i suoi percorsi anche grazie alle radio libere, espressione di una ribellione totale anche e soprattutto attraverso al musica. Radio Delfino era tutto questo e Radio Delfino era la radio di una generazione, che ha permesso anche ad un ragazzo come me, innamorato di giornalismo, di scoprire che forse la strada era proprio quella.Perché Radio Delfino è simbolo di una Catania che reagiva, che voleva finalmente specchiarsi, per farsi ammirare, sempre più bella, esaltando anche le grandi eccellenze artistiche di una città da sempre gravida di talento. Perché Catania l’abbiamo vissuta così e vogliamo non perdere quel sentimento anche se oggi, quel Delfino, quella Radio scompaiono. Oggi però tutto questo vogliamo che sia solo un arrivederci e non un addio, perché sarebbe troppo, nonostante una semplice lacrima d'emozione solca in questo momento il viso di ognuno di noi, noi quelli della generazione di Radio Delfino.