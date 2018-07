presso il Tribunale di Caltagirone. Il giovane, classe 1993, è stato arrestato il 14 luglio scorso dopo essere stato rintracciato in seguito a quanto accaduti i 18 giungo. In quell'occasione, l'uomo era stato notato scavalcare la recinzione del Cara e, una volta accortosi della polizia, abbandonare uno zaino e darsi alla fuga per le campagne. All'interno della borsa, gli agenti hanno rinvenuto un chilo di marijuana, che il 25enne avrebbe spacciato all'interno del cento. Identificato tramite il badge per accedere al Cara, Godwin è stato rintracciato e arrestato.