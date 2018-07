A Giarre la schedina vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria di via Don Luigi Sturzo, 198, mentre a Palermo la giocata fortunata è stata realizzata al Tabacchi Richichi di via Cesare Terranova, 25. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 15 milioni di euro.L’ultima sestina vincente, informa Agipronews, è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha centrato 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia, mentre in Sicilia è stato realizzato il colpo più grosso del 2018, con il 6 da 130,2 milioni vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.