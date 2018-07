della ristorazione e dell’intrattenimento che riunisce imprese quali bar, ristoranti, locali serali e discoteche, wine bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, stabilimenti balneari., si è impegnato a rappresentare autorevolmente gli interessi e le aspettative delle aziende iscritte nei più importanti tavoli istituzionali, per affrontare insieme le sfide di un mercato sempre più concorrenziale e combattere una diffusa illegalità che purtroppo si riscontra sempre più di frequente nel settore della somministrazione.di riferimento per le imprese del territorio con un’organizzazione moderna, che si caratterizza per credibilità, efficienza e competenza. Per questo non smetteremo di promuove lo sviluppo dell’associazionismo e incentiveremo il lavoro di squadra, anche con l’elezione di nuovi presidenti nelle sezioni Bar e Ristoranti, settori strategici del nostro comparto.come la campagna di sensibilizzazione contro lo spreco di zucchero, o alla salvaguardia dell’ambiente, con la riduzione dell’uso della plastica. Porteremo avanti il piano dei Dehors proponendo a tutti i sindaci dell’hinterland etneo il regolamento e coinvolgeremo gli operatori delle varie città della provincia di Catania per sostenere il progetto “Città Metropolitana dei Pubblici Esercizi”.351- 8044443 “S.O.S. FIPE” attivo dalle 7.00 alle 21.00 al quale gli operatori possono accedere per ogni emergenza