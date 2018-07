il Tribunale etneo. L’uomo dovrà espiare la pena di mesi 10 reclusione poiché colpevole del reato di evasione commesso nel 2016. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare come disposto dall’A.G.un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca (AG) nei confronti di Bakri Farag Abdelhafiz Abdelrahman, egiziano del 1978 e residente a Catania. L’uomo che è stato riconosciuto colpevole dei reati di ricettazione e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici commessi in Menfi (AG) nel 2017, deve espiare una pena complessiva anni 1, mesi 10 e giorni 7 di reclusione in regime di detenzione domiciliare.a un provvedimento di revoca della sospensione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Caltagirone nei confronti di Giovanni Alfio Maruca classe 1977 del posto. L’uomo che dovrà scontare la pena di mesi 6 di reclusione per il reato di truffa commesso in Camporosso (IM) nel 2012, al termine delle formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Caltagirone.