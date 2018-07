Quattro le giornate dense di iniziative - da giovedì 12 a domenica 15 - portate avanti dall'assessorato alla Cultura e agli Eventi retto dal vice sindaco Tony Di Mauro, in sintonia con la Pro Loco di Belpasso e con la Fondazione Margherita Bufali, oltre che con l'Alliance Artistique Europeenne.a cura delle realtà associative locali con capofila l'associazione Natura Creativa), l'esibizione degli artisti per "balconi incantati - musicisti in mostra"; ancora, le presentazioni dei libri "Giochi di mano" di Manuela Lunari, "Il martirio della festa" di Fernando Adonia (Edito da Novantacento), "Filostraccario" di Pippo Scudero; la performance teatrale "Li porto tutti con me" con Rosario Valenti e Alessandro Corallo; i concerti jazz "Fabio Desiderio quartet" e dell'orchestra "Redi jazz"; il premio azienda vinicola Al-cantara con degustazioni di vini e letture martogliane; la presentazione di "patrimonio immateriale" e la mostra fotografica "Le pietre parlanti" a cura della Pro Loco; il Laboratorio per bambini a cura del Libraio Matto.Molto soddisfatto il sindaco, Daniele Motta, che ha evidenziato come "nel giro di poche settimane sia stato possibile - ha ricordato - proporre un cartellone di eventi armonizzato e attraente, con una formula già ben sperimentata lo scorso anno e grazie all'impegno delle realtà locali e all'attento coordinamento del vice sindaco Di Mauro. Ritengo che i belpassesi abbiano gradito questa esperienza e sono convinto che vada riproposta come appuntamento fisso primaverile o estivo capace di coinvolgere ancora di più i nostri cittadini e quanti verranno a trovarci. Tra l'altro il prossimo anno ricorre il 350esimo anniversario della distruzione di Malpasso a causa dell'eruzione del 1669 e quindi siamo già al lavoro affinché l'Offensiva 2019 possa costituire un momento centrale delle iniziative in memoria di quegli eventi storici".--