. "Con la stabilizzazione - ha detto Musumeci - arriva per voi il tempo per potere progettare con più serenità il vostro futuro. Il territorio ha bisogno di voi, della vostra abilità, della vostra professionalità e della vostra caratura umana. Lavorate per una sanità diversa, perché la sanità è la trincea della sofferenza umana". "La Sicilia - ha aggiunto dal canto suo Razza - è la prima regione del meridione d'Italia ad avere avviato le procedure di stabilizzazione.Dopo l'approvazione della nuova rete ospedaliera apriremo la stagione della mobilità e dei concorsi. L'obiettivo che abbiamo non è di realizzare una programmazione sanitaria sulla carta, ma di mettere tutte le strutture sanitarie nella disponibilità di avere l'organico pieno, con personale adeguato e con le giuste garanzie. Il mio auspicio è di poter vedere il nostro sistema sanitario giovarsi sempre di giornate come quella di oggi". "Continuiamo nel lavoro intrapreso - ha detto il direttore generale dell'Azienda sanitaria catanese Giuseppe Giammanco - in coerenza con gli atti di programmazione e le indicazioni dell'Assessorato regionale alla Salute".