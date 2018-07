vogliamo portare a compimento una totale e definitiva inversione di rotta nella gestione di un’area fondamentale per una terra affamata di lavoro vero. Non possiamo chiedere al sindaco Salvo Pogliese, così come non abbiamo fatto con il suo predecessore Enzo Bianco, che risolva tutto da solo quasi per magia. A lui, però, facciamo appello perché realizzi presto e bene tutti gli interventi di sua competenza unendosi a noi nel rivendicare che altre istituzioni politiche si ... ricordino di modificare il sistema-Irsap, utile solo a far rimpiangere le già disastrate Asi, e individuino confini della Zona economica speciale il più possibile estesi”.è condannato al degrado e il suo abbandono ha trasformato le sue strade in trappole”. “Buche diventate fosse e segnaletica inesistente – conclude Enza Meli – continui allagamenti e incendi, rifiuti speciali ai margini delle strade, capannoni fatiscenti e abbandonati, eternit abbandonata nei terreni di pascolo, branchi di cani randagi e scarsa illuminazione sono la regola. Sembra ora avviata una nuova stagione. I lavoratori, gli imprenditori, i cittadini sono stanchi di aspettare e sperare. La Uil non lascerà che altro tempo passi, sotto silenzio, in vana attesa”.