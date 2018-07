protagonisti siciliani ed internazionali dello street food. Il Porto Nuovo si è trasformato in un epicentro di conviviali e folklore per valorizzare il cibo di strada: informale, gourmet, divertente, tipico, gustoso e conviviale.il treccione al pistacchio, le polpette di carne di cavallo, le crocchette di baccalà e sarde beccafico, la pizza fritta terra e mare, i morsi siculi con salsiccia, le polpette di salsiccia e patate, la caponata di mare, lo gnocco fritto, le tigelle farcite, kobide con insalata e piadina, pakora e falafel, il tutto servito in formula “street”.presenti anche i vini, i liquori e i distillati della migliore tradizione siciliana e lo zibibbo alle mandorle tostate. All’interno del circuito di stand ci sono quattro casse dove il visitatore può effettuare un cambio euro-denaro, l’unica moneta valida all’interno del villaggio. Su tutto il percorso sono previsti eventi di musica live, esibizioni di danza, dj set.troveranno spazio le espressioni più autentiche di un territorio, quello isolano, che è un mix di culture complesse e affascinanti, un intreccio di popolazioni lontane e diverse che hanno segnato la storia del Mediterraneo e da cui la Sicilia eredita l’arte, le tradizioni, i sapori, gli odori e l’anima. Sono state individuate tre aree parcheggio presso Marina Palace, Lido Dei Ciclopi e Capomulini. Previste anche servizi di transfert via mare con navette in partenza ogni 20 minuti da CapoMulini e Aci Castello.