Col coordinamento della Questura etnea, quindi, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, tutti in costante ausilio alle pattuglie della Polizia Municipale – Reparto Annona, hanno setacciato e controllato le vie del centro dove, notoriamente, sono soliti sostare venditori ambulanti di merce solo apparentemente di gran marca.La Grotta e Santa Maria di Betlem, fino a giungere al corso dei Martiri della Libertà, sono state sequestrate numerose strutture in profilato di ferro, normalmente utilizzate dagli abusivi per l’esposizione della merce in vendita, insieme a circa un centinaio di paia di scarpe riproducenti marchi prestigiosi, borse e altri accessori d’abbigliamento.abusivamente vendute su strada, per un peso di quasi mezza tonnellata, il cui contenuto è stato immediatamente donato a enti di beneficenza. In quest’ultimo caso, l’ambulante non in regola è stato sanzionato per 3.000 euro. Nell’ambito dei servizi, due persone sono state indagate in stato di libertà per commercio di prodotti contraffatti.