CATANIA - Nel pomeriggio dell'11 luglio scorso, presso la Prefettura di Catania si è tenuta una riunione di coordinamento delle Forze di polizia, presieduta dal Prefetto Silvana Riccio, alla quale hanno preso parte i vertici della magistratura requirente catanese, Procuratore Generale della Repubblica Roberto Saieva e Procuratore Distrettuale Antimafia Carmelo Zuccaro, il Questore Alberto Francini, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Raffaele Covetti, il Comandante della Guardia di Finanza Gen. B. Nicola Quintavalle Cecere, insieme al Capo Centro della locale Direzione Investigativa Antimafia Renato Panvino. La riunione è stata finalizzata ad un esame congiunto di vari aspetti relativi alla recente operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania DDA ed eseguita dalla DIA, nei confronti di imprenditori catanesi coinvolti nella distrazione di fondi regionali destinati a strutture socio-sanitarie e di personaggi apparentemente impegnati sul fronte dell'antimafia catanese.

In questa occasione, la brillante azione di squadra ha consentito di mettere in luce situazioni in cui questi personaggi hanno vissuto accanto alle istituzioni e intessuto rapporti con alti funzionari dello Stato, millantando militanza antimafia anche allo scopo di rendere più difficile l'individuazione del malaffare.

Si conferma così che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, è sempre vicino a chiunque operi in prima linea, ribadendo la volontà e l'esigenza di agire sinergicamente in un contesto territoriale particolarmente complesso