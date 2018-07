messa a bando la progettazione definitiva ed esecutiva delle due torri di Librino. Due palazzoni, uno in viale Biagio Pecorino e uno al viale San Teodoro, 72 alloggi a palazzo per un totale di 144 appartamenti. Una vera e propria boccata d'ossigeno, che dovrebbe essere definita entro il mese.una relazione per l'affidamento della progettazione, manca la data, ma sono indicati mese e anno: luglio 2018. Dunque, il bando di gara per la progettazione degli interventi per completare gli edifici realizzati dall'Iacp e oggi di proprietà comunale, dovrebbe essere pubblicato sulla Gurs entro luglio. L'ingegnere Marra ha già inviato i documenti all'Ufficio gare e si starebbe attendendo che i provvedimenti tornino dalla Ragioneria per stabilire la data, bandire la gara e pubblicarla nella Gazzetta ufficiale.l progetto definitivo è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, mentre il tempo previsto per la consegna del progetto esecutivo completo del piano di coordinamento e sicurezza è fissato in 40 giorni. lVerrà aggiudicata la proposta economicamente più vantaggiosadi ristrutturazione di riqualificazione su edifici e manufatti esistenti, gli impianti per l'approvvigionamento dell'acqua, impianti fognatura domestica, impianti riscaldamento e di climatizzazione, elettrici, telefonici, fotovoltaici e di domoticaArcidiacono - che finalmente possano partire i bandi per gli alloggi popolari. La rapidità caratterizzerà la mia azione - prosegue - e accelereremo su tutti i progetti in itinere. Anche per quanto riguarda l'emergenza abitativa - conclude - ci saranno importanti novità".