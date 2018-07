Nel pomeriggio di ieri, personale del Squadra Mobile di Catania e del Commissariato Borgo-Ognina, ha effettuato un controllo straordinario in via Passo Gravina alI’interno di un campo Rom. Durante il controllo di polizia, è stata accertata la presenza di tonnellate di rifiuti non bonificati e accatastati su una striscia di terreno di circa 500 metri quadri e, a tal riguardo, è stata evidenziata anche la presenza di riversamento sul terreno di olii e grassi. I poliziotti hanno altresì accertato che gli occupanti rubano l’energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica. I tre rumeni, ritenuti responsabili dell’inquinamento del sito e di altri fatti, sono stati indagati in stato di libertà per i reati di gestione illegale rifiuti speciali (anche tossici e pericolosi) e furto di energia elettrica. Attesa la gravità dei fatti, sono stati avvisati, per quanto di competenza, i Vigili del Fuoco, il Comando Polizia Locale e i Servizi Sociali del Comune di Catania