dello scorso 10 giugno, molti altri sono passati dall'altro lato della barricata e hanno sostenuto Salvo Pogliese in campagna elettorale, in alcuni casi candidandosi in prima persona, in altri hanno ottenuto poltrone assessoriali, come Alessandro Porto, per l'Udc o Ludovico Balsamo in quota Fratelli d'Italia.del nuovo corso, convocata con urgenza - la scadenza era il 16 luglio - per l'approvazione del Piano acustico strategico dell'agglomerato urbano del comune di Catania, e presieduta da Francesca Raciti, sembrava più una cerimonia di commiato. Un'occasione per i consiglieri di ringraziare e indicare alcune priorità, come utlimo atto dell'esperienza in aula e, per il sindaco, regolarmente presente, per illustrare le priorità dell'amministrazione comunale e per inaugurare una nuova fase di confronto costruttivo con l'assemblea civica.al giro di interventi, a conclusione della fase del dibattito, ha infatti avuto occasione di ribadire l'importanza del senato cittadino e la volontà di collaborare nell'interesse della città, e di sottolineare alcune priorità. "Ringrazio tutti i consiglieri intervenuti e la presidente del consiglio comunale Francesca Raciti, insieme agli assessori Cantarella, Balsamo, Lombardo, Parisi e Porto, presenti in aula - ha detto - per la sensibilità istituzionale dimostrata".ed è stata votata in prima battuta da tutti e 32 i presenti che hanno votato sì anche all'applicazione immediata. La chiusura alle 12,08 ha reso nulla la convocazione di domani, inviata per consentire al consiglio di avere un'altra chance di approvare la delibera, in caso oggi non si fosse raggiunto l'obiettivo, magari per mancanza di numero legale. D'altronde, questo è l'aspetto che ha caratterizzato la scorsa cnsiliatura, in particolare negli ultimi tempi. Che sia anche questo il segnale di un'inversione di rotta? Troppo presto per dirlo.