. Si è svolta, ieri sera, presso la sede di Catania in via Cavaliere l’assemblea di Art. 1 per l’elezione dei componenti del coordinamento provinciale. Dopo un ampio dibattito, seguito dalla votazione, l’assemblea degli iscritti ha riconfermato Paolino Mangano come Coordinatore Provinciale coadiuvato da un coordinamento di 8 membri, che sono: Barbato Luca, Nicotra Giuseppe, Orfilia Basilio, Castelli Giuseppe, Papa Massimo, Sciacca Grazia, Chiaromonte Maria, Trovato Salvatore.