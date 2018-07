poco dopo aver tentato l'assalto ad un ufficio postale. Erano da poco passate le 3 e 30 del mattino quando è giunta una segnalazione alla Centrale Operativa da parte di un cittadino in merito alla presenza di tre persone incappucciate nelle vicinanze dell'ufficio postale di Roccalumera. L'arrivo tempestivo dei militari dell'Arma sul luogo segnalato ha consentito di sorprendere i malviventi mentre tentavano di scardinare, con una serie di attrezzi, l'ingresso principale dell'ufficio.del piccolo centro ionico. I carabinieri sono riusciti a bloccare e ad arrestare uno dei tre fuggiaschi, trovato in possesso di alcuni arnesi da scasso. Nonostante le ricerche siano proseguite per tutta la notte, non è stata trovata traccia dei due complici.Si tratta di un furgoncino rubato, al cui interno sono stati trovati altri attrezzi per lo scasso. Carmelo Manganaro, trattenuto in una delle camere di sicurezza della Caserma dei carabinieri della Compagnia Messina Sud, sarà giudicato con rito direttissimo al tribunale di Messina. Intanto l'attività investigativa è in corso per identificare ed assicurare alla giustizia gli altri autori del tentato colpo.