un generale dei Carabinieri...vedi che stiamo diventando una loggia di tutto rispetto...”., è il 1999, in ballo c'è la più grande inchiesta sulla massoneria mai celebrata da un palazzo di giustizia. Inchiesta che - stranamente - non è mai sfociata in un processo, ma che vede importanti collegamenti con l'operazione che ha portato all'arresto del gran maestro Corrado Labisi. Nel '99 gli inquirenti ipotizzavano che elementi di spicco della massoneria potessero gestire appalti e determinare importanti equilibri nel mondo politico e imprenditoriale.coordinati dal procuratore Capo Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Fabio Regolo, hanno rimesso in circolazione nomi e piste importanti già emerse vent'anni fa.i, alcuni affiliati sono rimasti imbrigliati nell'inchiesta sull'ospedale Garibaldi di Catania dove non si contano i “fratelli”: il vice primario di medicina è “primo sorvegliante di Labisi”, annotano i magistrati. “Il Garibaldi – dicono i massoni intercettati – è pieno di fratelli”, alcuni “spuri”, altri “puri”. Gli inquirenti sottolineano che “l'appartenenza a logge massoniche fosse ritenuta da molti fratelli strumentale più al perseguimento di interessi profani, se non illeciti, che all’arricchimento spirituale da ottenersi mediante l’esercizio delle pratiche esoteriche”.rappresenta un modello, tanto che i “fratelli” di una loggia che vedeva al suo interno importanti avvocati, pensavano a costruire un tempio “stile, stile...Labisi”.E tra i fratelli non si contano gli avvocati, alcuni dei quali avevano un ruolo al Comune di Catania e, tra un'iniziazione e l'altra, organizzavano il congresso provinciale di Forza Italia., appartenente all'ala borghese del clan Santapaola. Cannizzaro è stato intercettato al telefono con Labisi, che lo chiama “fratellone”. Può contare su personaggi, che lavorano in tribunale, in grado di assicurare la possibilità di “informare gli affiliati alla cosca circa l’esistenza di provvedimenti restrittivi in procinto di essere eseguiti dalle FF.OO.”.e “risulta intrattenere innumerevoli contatti, per affari di varia natura, con malavitosi, con imprenditori e con politici, anche Deputati e Senatori del Parlamento della Repubblica”.Cannizzaro ha “le sue basi operative principalmente a Catania e Roma, città tra le quali fa continuamente spola in aereo. Lo stesso spesso “interviene” a sanare conflitti, anche tra malavitosi di rango, e la sua “volontà” o il suo “assenso” sono tenuti in grande considerazione, soprattutto nell’ambiente malavitoso”.Sulla base delle intercettazioni, la Dia ipotizza l'adesione “ufficiale o coperta” di Cannizzaro.