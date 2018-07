Oltre a riconfermare quelle già annunciate, il sindaco Pogliese ha specificato ulteriori aree di competenza per la particolare importanza socio-economica sono state esplicitate anche formalmente: "Tra queste -ha spiegato Pogliese- quella alle periferie, le zone più disagiate della Città, un impegno che avevo assunto già nelle fase elettorale e che nei giorni scorsi mi è stato sollecitato anche dalla Cgil. Inoltre -ha aggiunto il primo cittadino- una delega specifica è prevista per la zona industriale per venire incontro alle esigenze quotidiane delle imprese che vi operano e un'altra per la trasparenza, per soddisfare la voglia di partecipazione dei cittadini e sviluppare un'azione di governo aperta al confronto e al dialogo nell'interesse di Catania" .Roberto Bonaccorsi – Vice SindacoBilancio, Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Legalità e Trasparenza;Giuseppe ArcidiaconoLavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Zona Industriale e Sanità;Ludovico BalsamoAttività Produttive, Centro Storico e Politiche Giovanili;Fabio CantarellaAmbiente, Ecologia e Sicurezza;Giuseppe LombardoServizi Sociali e Politiche per la Famiglia;Barbara MirabellaPubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi;Sergio ParisiSport, Manutenzione Impianti Sportivi e Politiche Comunitarie;Alessandro PortoDecentramento e Periferie, Anagrafe, Innovazione Tecnologica, Smart Cities e Protezione Civile.