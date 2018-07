CATANIA – Lutto nel mondo della medicina, si è spento Felice Merotto, combattivo rappresentante dei laboratori di analisi siciliani. Leader del Fenasp, da sempre in prima linea per rivendicare i diritti dei medici non solo catanesi. Memorabili le sue battaglie giudiziarie contro l'Azienda sanitaria provinciale di Catania.A dare l'annuncio è il figlio Bruno Augusto. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di personalità istituzionali ed esponenti del mondo della sanità.