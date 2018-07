hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività ristorative, pub, sale bingo ed internet - point del centro cittadino paternese, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero e garantire norme e sicurezza negli ambienti lavorativi, denunciando alla Procura della Repubblica di Catania due titolari di attività commerciali.Nel contesto del servizio sono state ispezionate sette attività commerciali, verificata la posizione di 20 lavoratori individuando 2 lavoratori in nero, contestate sanzioni amministrative per complessivi 9.000 euro, recuperati contributivi e premi assicurativi ed assistenziali per un importo di 2.100 euro e contestate sanzioni relative a recuperi I.N.P.S. per 700 euro.