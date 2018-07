Con queste parole

Emanuele Bonomo

ha lasciato la Presidenza dell’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl, a cinque anni esatti dal suo insediamento e dopo la riconferma, durante il VII Congresso territoriale dell’aprile 2017, alla guida del sodalizio.

Adesso però è arrivato il momento di lasciare, anche se il dirigente d’azienda ha assicurato che continuerà a collaborare e dare il proprio contributo all’associazione, in qualità di consigliere territoriale e di consigliere nazionale.

Non verrà meno, inoltre, il suo impegno socio-politico in favore della città, che sarà declinato in altre forme e iniziative maggiormente compatibili con i nuovi impegni.

Nel prendere commiato Bonomo ha quindi voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai volontari, ai componenti di Segreteria e ai componenti del Consiglio Generale della struttura territoriale di Catania per la preziosissima ed indispensabile collaborazione.

Nelle prossime settimane il Consiglio generale Adiconsum Catania provvederà a ratificare le dimissioni del presidente Bonomo e all’elezione del nuovo presidente.

