Conchita Grillo (così è chiamata da tutti), classe 1963, è mamma di due figli. La sua carriera in magistratura è iniziata a dicembre del 1987, quando è stata nominata uditore giudiziario.che nei primi anni della sua carriera professionale ha svolto diversi ruoli e funzioni all'allora Pretura Circondariale di Catania. Dalle sezioni distaccate di Paternò e Ramacca, fino alla quarta sezione civile con la funzione di giudice dell'esecuzione e alla terza sezione civile, dove si è occupata di contenziosi in materia di obbligazioni e contratti. Quando è cambiata la legge, Conchita Grillo è stata assegnata al Tribunale civile di Catania dove negli anni ha svolto diverse funzioni: giudice della III sezione civile (contenziosi ordinari, successioni, responsabilità extracontrattuale), giudice della I sezione civile (separazioni e divorzio, controversie di diritto amministrativo, procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato).è stata assegnata alla IV sezione civile – sezione fallimentare - sezione specializzata per le imprese e tutta la materia degli appalti pubblici.è Presidente di sezione presso il Tribunale di Caltagirone, oltre ad occuparsi di contenziosi in tema di famiglia, presiede tutti i Collegi civili. Inoltre dal 2014, con delibera del plenum del CSM, è stata nominata componente della Struttura Territoriale di formazione della Scuola Superiore della Magistratura.