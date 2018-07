La pena, rispetto al verdetto del Gup, è stata ridotta da 4 a 3 anni di reclusione. È questa la sentenza, arrivata nella notte, della prima sezione penale della Corte d'Appello di Catania (Presidente Muscarella, a latere Urbani e Consiglio). Un processo, quello che si è appena concluso, che si è protratto per diverse udienze a causa dei rinvii causati dal carico non indifferente di procedimenti che si celebrano davanti alla Corte d'Appello di Catania. A rappresentare l'accusa la Pg Miriam Cantone.Un silenzio che si è rotto solo al compimento dei 18 anni. Non è stato facile per il ragazzo andare dalla polizia e raccontare tutto. Su tutte le emozioni contrastanti, la vittima ha dovuto affrontare anche la paura di non essere creduto.Un atto di forza e di solidarietà nei confronti del sacerdote come quello organizzato dopo la sentenza di condanna di primo grado . Dopo il verdetto del Gup intervenne anche il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, con una nota in cui esprimeva "vicinanza accoglienza per la vittima" e chiedeva alla comunità diocesana di "pregare per il sacerdote" condannato.Un episodio si sarebbe verificando anche durante un viaggio spirituale in Terra Santa. L'inchiesta, che è stata condotta dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Marisa Scavo, è stata avviata dopo la denuncia della vittima nel 2009. In quella denuncia sono state impresse nero su bianco i tentativi di molestia del parroco. Abusi che padre Calà ha sempre negato.. A quel punto la difesa ricorrerà in Cassazione per il terzo capitolo di questa drammatica storia giudiziaria. Qualsiasi sarà l'epilogo.(fonte foto vvox.it)