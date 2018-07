Il procuratore aggiunto di Catania è stato eletto nella lista Autonomia e Indipendenza di Piercamillo Davigo. Il magistrato era (ri)tornato al Palazzo di Giustizia di piazza Verga lo scorso dicembre, dopo l'elezione da parte del plenum del Csm come procuratore aggiunto di Catania. Ardita negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di aggiunto alla Procura di Messina dove ha registrato brillanti successi nell'ambito della lotta al crimine organizzato e nei reati contro la Pubblica Amministrazione.Inoltre ha ricoperto il ruolo di consulente a tempo pieno della Commissione parlamentare Antimafia e componente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.Tracce di queste esperienze le troviamo nel suo libro “Ricatto allo Stato”. Tra le sue pubblicazioni anche "Catania Bene", volume in cui il magistrato fotografa quanto scoperto in anni e anni di duro lavoro nella Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Un libro dove sono smascherati meccanismi, sistemi, infiltrazioni e personaggi di Cosa nostra catanese.