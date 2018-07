Il Movimento 5 Stelle torna ad occuparsi del caso di Zineb Sailouh, la giovane mamma di 32 anni che vive a Catania, affetta da una malattia rara: la granulomatosi di Wegener. Questa volta è stata la deputata Simona Suriano, attraverso un intervento alla Camera dei Deputati, a portare all'attenzione nazionale la storia di Zineb. La giovane mamma ha avviato una lunga lotta per ottenere il diritto anche alle cure transfrontaliere. "Le istituzioni non possono ignorare il caso e con la ministro Grillo stiamo cercando di fare luce sulla vicenda", scrive in un post la deputata del M5S Suriano.