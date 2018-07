di Catania ha accolto stamani l'atto di impugnazione presentato dai difensori di fiducia Enzo Mellia e Pierfrancesco Continella. L'ex primo cittadino lo scorso 29 marzo aveva lasciato il carcere per la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.della terza sezione penale di Catania. Barbagallo, assente all'udienza per motivi di salute, è accusato di aver indotto, in concorso con l'agente di polizia municipale Nicolò Urso, due venditori ambulanti a promettere voti per l'on. Nicola D'Agostino, candidato alle scorse regionali. In cambio i due ambulanti, a carico dei quali erano emerse alcune irregolarità amministrative, avrebbero ottenuto rassicurazioni sul buon esito della vicenda.