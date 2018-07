gli imputati perché il fatto non sussiste ritenendo le opere legittime e rigettato la richiesta di confisca della struttura. La sentenza, col rito abbreviato, è stata emessa dal Tribunale monocratico di Caltagirone nel processo a un dirigente della Regione Siciliana e a tre imprenditori accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi (Caltanissetta) del Muos, sistema di telecomunicazione militare Usa.Secondo l'accusa, sostenuta dal procuratore Giuseppe Verzera l'impianto era stato realizzato "senza la prescritta autorizzazione, assunta legittimamente o in difformità da essa". "La Procura di Caltagirone - ha commentato Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - ha ribadito quello che noi diciamo da anni, e cioè che è un'opera abusiva, perché edificata sulla scorta di provvedimenti amministrativi palesemente illegittimi e come tali disapplicabili dal Giudice penale. Legambiente è sempre stata presente in ogni processo contro il Muos, e continuerà a seguire la vicenda in ogni grado di giudizio. La battaglia non è ancora persa, occorre che la mobilitazione di associazioni e cittadini continui". (ANSA).