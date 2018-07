“Lo sapevi che…”, manuale per un’estate sicura, realizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera di Catania per illustrare i pericoli della balneazione e indicare le azioni da compiere per godersi il mare senza pensieri e, dall’altro, rispettarlo, tutelarlo, proteggerlo.di San Giovanni La Punta da sempre sensibile ai temi dell’ambiente e luogo di divulgazione di buone pratiche per la popolazione, che mira a informare la popolazione dei rischi connessi alla balneazione e delle giuste pratiche per non avere brutte sorprese.a, che fornisce consigli utili a turisti e residenti per una balneazione sicura. “Siamo felici di sostenere questa iniziativa - afferma Milena Calì, della direzione de Le Zagare - che consideriamo utile e necessaria per proteggere la popolazione e, nello stesso tempo, attivare azioni utili per tutelare il mare e le spiagge”.alcune buone pratiche per fare in modo che il divertimento non si tramuti in inquinamento e alcuni consigli pratici per divertirsi in assoluta sicurezza. Il Vademecum è stato stampato sulle “Peruzzine”, pratici contenitori di idee, sogni ed aspirazioni: l’intento è quello di dare “carta bianca” a chiunque voglia di arricchirle con pensieri, parole, disegni.il 2° Capo Luigi Di Natale - Referente alle Comunicazioni e il Capitano di fregata Antonio Ripoli - Capo Ufficio Relazioni Esterne; per il Parco Commerciale Le Zagare, Luciano Guglielmino e Milena Calì; per la Bruno spa (componente del consiglio direttivo del Consorzio Parco Commerciale Le Zagare), Gaetano Folisi, consigliere di Amministrazione; per l’Agenzia Famoso, Alessandra Famoso.