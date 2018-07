Così si legge nei capi di imputazione dell'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal presidente dell'ufficio Gip Nunzio Sarpietro, eseguita ieri dalla Dia di Catania (LEGGI). Il Gip ha disposto gli arresti in carcere per Labisi e i domiciliari per gli altri quattro indagati, la moglie Maria Gallo, la figlia Francesca e i due dipendenti Cardì e Consiglio."Denaro necessario - si legge nell'ordinanza - alle spese personali del Labisi, della moglie e della figlia, le quali pur non lavorando, o facendo finta di lavorare, percepivano lucrosi compensi mensili, conducendo anche una vita lussuosa". Dalle indagini sarebbero emersi viaggi in Costa D'Avorio per l'acquisto di diamanti, "di cui però nulla si sa". Nel frattempo nell'istituto di cura è stato creato un "buco" di 10 milioni di euro. Ed è infatti all'orlo del fallimento, peraltro - lo mette ben in evidenza il Gip - già avanzato dal Pm al Tribunale Fallimentare. In gioco il "pane" di 180 persone.Il presidente della casa di cura "Lucia Mangano" il 14 ottobre 2017 parla con Giuseppe Firringieli, "già dipendente del Ministero della Difesa" (non indagato) e racconta di una presunta visita di un "esponente dei Servizi Segreti" che sarebbe pronto a far "saltare alcune teste".Labisi: Ti ho richiamato perché praticamente, tu ce l’hai un altro libro di “Noi italiani voi siciliani”?Dipendente Ministero: Sì lo dovrei avere sìLabisi: E … perché è venuto a trovarmi, è venuto con la macchina, perché ha saputo una cosa su di me e deve capire che sporcizia che mi stanno facendo… c’è stato un tuo capo dei Servizi Segreti e del quale ti conosce… non ti faccio il nome per telefonoDipendente Ministero: Ah, ho capitoLabisi: Lui è venuto appositamente con la macchina perché ha saputo questa schifezza… che mi hanno fatto una denuncia etc etc. Dice: dobbiamo capire a 360 gradi se c’è qualcuno che deve pagare perché questa è la schifezza fatta a uno che si batte per la legalità… è vicino a noi, che fai operazioni con il Mossad (inc.), vediamo a chi dobbiamo far saltare la testa…Dipendente Ministero: Certo…Consiglio: “ziu” Pippo, parliamo ora di cose concrete… ma di cosa stiamo parlando. No dico se lì in un buco “si ammucca” 4 - 500 mila euro l’anno, che si “ammucca”, ‘mpare stiamo parlando se li “ammucca fora via”. Minchia siamo nelle mani di un pazzo, come “spacchiu” può finire una cosa che è nelle mani di un pazzo, io non lo capiscoCardì: Certo ‘mpare, io non vorreiConsiglio: Certe volte ci penso e dico, ma una cosa che è nelle mani di un pazzo come può finire…Lo definisce un soggetto "socialmente pericoloso e in grado di inquinare le prove, anche attraverso le "conoscenze" importanti, vanificando l'azione della Pubblica Accusa, inoltre ha palesato - scrive ancora il giudice - un livello di intensità del dolo in maniera veramente rilevante, che lo connota in forma veramente negativa, soprattutto perché la sua azione criminale ha interessato e pregiudicato il settore dell'assistenza ai bisognosi, con totale sprezzo delle classi meno abbienti". Ma a puntare il dito contro Labisi sono alcuni suoi stretti congiunti, come la sorella e due nipoti (che sono state "allontanate" dalla "Lucia Mangano"). Ai magistrati hanno raccontato i tratti salienti di "una gestione illecita dell'istituto" e hanno accusato Corrado Labisi di essere da anni autore di una serie di "appropriazioni indebite di rilevanti somme di denaro". "Dichiarazioni pienamente credibili perché riscontrate da elementi oggettivi", scrive il Gip. E a rincarare la dose anche due ex addetti alla contabilità che nel 2016 si sono dimessi. Il quadro accusatorio, poi, si completa dalla consulenza tecnica contabile, redatta dai professionisti nominati dal pm che "hanno quantificato" l'ammontare delle appropriazioni indebite. Si parla di circa un milione e 800 mila euro."Questi soldi non possono risultare, li deve fare sparire", dice in una delle intercettazioni parlando con l'altro indagato Gaetano Consiglio."Li beccano compare, li beccano", dice ancora rivolgendosi a Consiglio.visto quanto è accaduto ieri con l'operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, diretta da Renato Panvino, sotto il coordinamento del procuratore Carmelo Zuccaro e del sostituto Fabio Regolo. In queste ore termineranno gli interrogatori di garanzia dei cinque indagati davanti al Gip. L'indagine potrebbe avere ulteriori sviluppi.