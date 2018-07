Non sarà più possibile costituire ulteriori passeggeri.Il tribunale ha riconosciuto altresì l’impegno di Confconsumatori nel settore del trasporto aereo. Importante anche l’ammissione come parte civile dei passeggeri che consentirà loro di avere riconosciuto, come richiesto, il danno non patrimoniale.Confconsumatori fin dai primi momenti in cui è esploso il caso Windjet nell’estate del 2012 è stata a fianco dei passeggeri assistendoli in tutte le battaglie, non solo in quella penale, tra cui la più importante l’invito a votare no alla proposta di concordato della Società [vedi tutti gli aggiornamenti del sito sul caso Windjet dal 2012].e nel corso del processo continueremo a far valere le ragioni dei passeggeri e quelle della stessa Confconsumatori quale rappresentante degli interessi diffusi dei consumatori".