I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestatoCristian Spadicchia, 21enne catanese, per evasione. Il giovane, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato riconosciuto e bloccato dai militari mentre si trovava per strada, senza alcun giustificato motivo, in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.