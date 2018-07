La finale di un trofeo lontano e datato 2005 dall'ultima conquista nonostante le otto finali conquistate e solo due portate a casa. La sfida infinita, la storia del beach soccer tra Catania e Terracina al confronto numero 27.Stankovic la novita' di Fabio Costa, con Ott in tribuna. La partenza era di Terracina due minuti pazzeschi dettati dal sinistro di Frainetti a battere Rafael e avvio trilling, trenta secondi dopo, con il rigore in favore di Terracina, con Alla freddo che raddoppiava. Il due-due di Terracina dava problemi, ma i rossazzurri reagivano con Zurlo che trasformava il libero che riapriva la gara. Borelli pero' sfruttando la superiorita' pescava un secondo palo beffardo, 3-1. Gara tosta, dura e della pazienza con due salvataggi su Chiavaro e il gol di Eudin prezioso piattone di fine primo tempo, 3-2C'era la Domusbet Catania rispondeva e accelerava con grinta e forza ingredienti che piegavano le mani di Eliott sulla botta di Fred, 3-4, rimonta. Un caterpillar pesante e devastante come l'azione che portava alla grande intuizione gol di Eudin per il +2. Gestione perfetta, la Domusbet Catania non soffriva più nonostante la rete del Terracina con 90 secondi ancora da giocare. Ci pensava ancora Eudin con un piazzato bolide a distruggere il tentativo di Terracina ed aprire la gioia e la Coppa Italia alla Domusbet Catania Bs. La Coppa Italia c'e' e Fred il capitano la alza in cielo colorando l'Arena di Viareggio di rossazzurro regalando l'ottava meraviglia, l'ottavo trofeo di questa straordinaria storia sportiva firmata Domusbet Catania Beach Soccer con perfino la terza Coppa Italia in bacheca dopo quelle del 2004 e del 2005DomusBet Catania: Rafael, Paterniti, Chiavaro, Corosiniti, Altobelli, Eudin, Fred, Palazzolo, Palmacci, Concorso, Stankovic, Zurlo. All: CostaTerracina: Eliott, Monti, Bagnara, Olleia, Duarte, Alla, Carotenuto, Borelli, Del Duca, Wesley, Frainetti, Mucciarelli. All: D’AmicoArbitri: Pavone (Forlì), Marton (Mestre), Matticoli (Isernia), Fagnani (Termoli)Reti: 1’ pt Frainetti (T), 2’ pt Alla (T), 4’ pt Zurlo (CT), 6’ pt Borelli (T), 12’ pt Eudin (CT); 3’ st Eudin (CT), 6’ st Fred (CT), 12’ st Eudin (CT); 10’ tt Bagnara (T), 12’ tt Eudin (CT).