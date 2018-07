L’incarico è stato formalizzato dal presidente della Regione siciliana,, e dall’assessore agli enti locali,, che hanno firmato il decreto di nomina conferendole le funzioni del Consiglio metropolitano. La dottoressa Gargano resterà in carica sino al prossimo 31 dicembre “nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta”.ha ricoperto anche funzioni di direttore vicario, e successivamente all’Urega con incarico di dirigente del servizio e di presidente della Commissione Gare. Da aprile a dicembre 2015 è stata commissario straordinario della Città metropolitana di Catania con pieni poteri.collaborazione all’Azienda provinciale del Turismo e per l’attività svolta da dirigente regionale – ha affermato la Gargano -. Lavorerò con l’impegno e la professionalità che hanno da sempre contrassegnato il mio iter lavorativo".