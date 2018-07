La carcassa di un cavallo è stata rinvenuta questa mattina in una piazzola di sosta lungo la vecchia Strada Statale 121 (che da Paternò conduce verso Adrano) all’altezza di Santa Maria di Licodia.A segnalare il ritrovamento sono stati alcuni automobilisti che hanno allertato la Polizia municipale. Sul posto, i vigili si sono recati assieme al personale veterinario dell’Asp di Catania.vIl cavallo non aveva alcun microchip identificavo motivo per cui non è stato possibile risalire al proprietario.