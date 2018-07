Nel febbraio del 2016 nei suoi confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania aveva emesso un ordine di esecuzione in seguito ad una condanna inflittagli per i reati di rapina aggravata - commessa da più persone con armi e il volto travisato - furto aggravato, furto in abitazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni personali ed evasione. ordinario di Catania aveva emesso un ordine di esecuzione in seguito ad una condanna inflittagli per i reati di rapina aggravata - commessa da più persone con armi e il volto travisato - furto aggravato, furto in abitazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni personali ed evasione.

serata di ieri dalla Polizia di Stato. Il giovane detenuto era ricercato dallo scorso 18 aprile, da quando era scappato dall’ospedale Cannizzaro dove – avendo ottenuto dall’ufficio di sorveglianza di Palermo un permesso premio di tre giorni - si trovava per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Piacenti era infatti rinchiuso nel carcere Ucciardone “Calogero Di Bona” di Palermo, dovendo scontare la pena residua di 4 anni, 6 mesi e 11 giorni per rapina aggravata. L’evaso è stato catturato ieri sera dagli agenti della Polizia dopo un inseguimento. Il giovane è stato avvistato mentre scorrazzava a bordo di uno scooter fra le vie del quartiere Picanello.squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel rione Picanello, mentre viaggiava, con un altro pregiudicato, a bordo di un motociclo Honda SH 300. Il giovane alla vista dell’equipaggio in servizio moto-montato, si è dato immediatamente alla fuga. Ne è scaturito così un lungo e pericoloso inseguimento tra le vie del quartiere, conclusosi poi al viale Ulisse dove i due fuggitivi hanno perso il controllo del motociclo, rovinando al suolo. Ciononostante, Piacente rialzatosi, nell’ennesimo tentativo di sottrarsi all’arresto, tenta di nuovo di scappare. Inizia dunque un altro rocambolesco inseguimento fra le auto in corsa e la folla domenicale dell’arteria; gli agenti ,noncuranti del pericolo, sono riusciti infine a raggiungerlo e a bloccarlo con non poche difficoltà, attesa la sua strenua resistenza.Espletate le formalità di rito, Piacente si trova ora nel carcere di Piazza Lanza a Catania.