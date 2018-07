assemblea congressuale, convocata nella sede regionale di via Principe Nicola 18 a Catania, che ha visto la partecipazione dei delegati dei centri A.N.A.M. della Regione siciliana. Nella stessa occasione si è proceduto anche con l’elezione dei nuovi organi direttivi del comitato regionale. Per l’A.N.A.M. centro di Catania sono intervenuti: Salvo Ruffino, Giuseppe Gambino, Rocco Perracchio, Basilio Frusteri e Salvatore Scavo; Per l’A.N.A.M di Ragusa c’erano Guglielmo Trovato, Vittorio Iemulo, Giuseppe Scarso, Giancarlo Vitale; Per l’A.N.A.M di Palermo hanno presenziato, invece: Paolo Venturini, Matteo Abbate, Paolo Caruso, Antonino Castellana e Alessandro Vassallo. Fra i soci invitati del centro A.N.A.M di Catania c’erano Salvatore Caruso, Domenico Nicolosi, Rosario Di Bella, Giuseppe Criscione e Giancarlo Virzì.permesso di fare il punto sul futuro dell’A.N.A.M. nell’ottica di un rafforzamento della rete dei centri della Sicilia. I delegati hanno, inoltre, analizzato lo stato di salute dell’associazione e individuato soluzioni finalizzate ad offrire corsi di formazione sempre più all’avanguardia. Tutti i presenti hanno poi concordato sulla necessità di avviare una maggiore collaborazione fra i Centri della Sicilia allo scopo di raggiungere nuovi traguardi e obiettivi condivisi. Si è, inoltre, parlato della proposta d’istituire un team Moda A.N.A.M Regione Sicilia e delle attività prossime dei Centri, fra cui il campionato mondiale che si terrà il prossimo settembre a Parigi.componenti del nuovo Consiglio direttivo che adesso risulta così composto: Antonino Castellana,Alessandro Vassallo, Matteo Abbate, Salvatore Scavo, Salvo Ruffino, Giuseppe Gambino, Guglielmo Trovato, Vittorio Iemulo e Giuseppe Scarso. Segretario e tesoriere regionale èRocco Perracchio. Eletto anche il collegio dei revisori dei Conti che ora è formato da Giancarlo Vitale, Alessandro Vassallo e Giancarlo Virzì. Nominati, inoltre, il direttore tecnico maschile Vittorio Iemulo e vice direttore tecnico maschile Giuseppe Criscione; per il femminile invece la nomina di direttore tecnico va Salvatore Scavo e quella di vice a Danilo Filippo D’Amico. Direttore didattico regionale: Basilio Frusteri; vice direttore didattico regionale: Paolo Caruso. Nominato anche il collegio dei probiviri che sarà presieduto da Paolo Venturini,Rocco Perracchio e Giorgio Sammito.cui di recente si è dimesso dal ruolo di presidente provinciale per dedicarsi completamente al nuovo incarico regionale. «Ringrazio di cuore i colleghi per questa nuova importante opportunità e per la fiducia accordatami. Darò il massimo per rispondere alle aspettative che si addicono alla nostra associazione e per onorare fino in fondo il mio impegno. Ho sempre ritenuto il mestiere dell'acconciatore il più bello del mondo, un amore che mi ha guidato da trentanni a questa parte. Il nuovo lavoro da fare è tanto ecco perché sarà necessario realizzare almeno tre riunioni all’anno del comitato. L’A.N.A.M. è una realtà importante in Sicilia e in Italia che ha formato talenti ed imprenditori. Il nostro obiettivo è continuare a crescere», ha dichiarato Salvo Ruffino.