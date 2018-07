Sono iniziati, infatti, i lavori di realizzazione delle rete fognaria e delle speciali vasche che permetterà alla “Eco tras”, la società che presentato il progetto e che si è aggiudicato i lavori con il sistema del Project financing, di prelevare i reflui e portarli nel depuratore di Bronte. e delle speciali vasche che permetterà alla “Eco tras”, la società che presentato il progetto e che si è aggiudicato i lavori con il sistema del Project financing, di prelevare i reflui e portarli nel depuratore di Bronte.

“Per questo progetto il lavoro e l’impegno sono stati tanti. – afferma subito il primo cittadino – Oggi però possiamo dire di avercela fatta. E la giornata non è storica solo per i residenti di contrada Serra, ma per tutta la Città di Bronte. Contrada Serra, infatti, di Bronte è una delle zone più belle e chi vi risiede inseguiva questo progetto da circa 20 anni. Per questo non nascondo l’orgoglio e la soddisfazione di essere riuscito a colmare una inaccettabile lacuna. Per me – ribadisce - i residenti meritano un premio per la pazienza che hanno avuto in questi lunghi anni. Siamo riusciti a restituire loro quella dignità che meritano”.

, con tutte le difficoltà ed il disagio che questo comporta non solo per le famiglie, ma anche per l’ambiente, visto che a due passi scorre il fiume.ha fatto il possibile per accelerare l’iter di approvazione del progetto presentato, ed oggi la società ha preso possesso del cantiere alla presenza del sindaco Graziano Calanna.. Si realizzerà una funzionale rete fognaria i cui reflui saranno raccolti in delle speciali vasche e trasportati nel depuratore comunale, dove saranno trattati.“Io – conclude il sindaco - ringrazio l’Ufficio tecnico del Comune ha dovuto ottenere il nulla osta da diversi enti fra cui l’Asp e dell’Arpa e tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto. Ringrazio la mia squadra di assessori e consiglieri comunali, sempre fondamentale per raggiugere gli obbiettivi prefissati e fra questi anche gli ex assessori Francesco Bortiglio e Antonino Currao. Perché quello di oggi – conclude - è solo uno dei traguardi raggiunti per una Bronte che vogliamo sempre più al servizio di tutti, ripeto ed evidenzio di tutti i sui residenti”.