SAN GREGORIO – Il Comune di San Gregorio ha già attivato uno dei suoi organi istituzionali. Nella mattinata di sabato 7 luglio, infatti, si è insediato il consiglio comunale con il giuramento dei consiglieri e l’elezione del presidente e del suo vice. Assente il consigliere Remo Palermo. E’ stato nominato presidente del consiglio comunale, con undici voti su quindici, l’avv. Ivan Albo, già assessore e vice sindaco nella precedente sindacatura di Carmelo Corsaro che il dieci giugno scorso si è riconfermato per altri cinque anni.La Ferro, insegnante, espressione della volontà del Consiglio di avere un’altra presenza femminile fra le cariche più importanti, è stata consigliera nella passata legislatura, e per un breve periodo anche assessora. L’opposizione ha votato la consigliera Giusi Lo Bianco in entrambi i casi. Nel ringraziare il sindaco Corsaro per la fiducia e il sostegno in questi cinque anni appena trascorsi, il neopresidente Albo, visibilmente emozionato, ha dichiarato che «Forte dell’esperienza di questi cinque anni a fianco di Carmelo Corsaro e del riconoscimento della gente che ci ha votati – ha detto rivolgendosi ai consiglieri – dobbiamo trasformare il riconoscimento in consenso lavorando seriamente. Pretenderò, in seno all’emiciclo, interventi di grande rigore professionale; non ammetterò improvvisazioni nel corso delle riunioni consiliari e mi piacerebbe che il nostro Consiglio fosse da esempio per quelli dei Comuni vicini».Il neo vice presidente, Ferro, ha ringraziato i consiglieri per averla votata e ha sottolineato che «la forte presenza femminile in Consiglio (sette donne su sedici consiglieri) – ha detto – sarà un valore aggiunto perché ci spenderemo al meglio in base alle nostre possibilità e renderemo più frizzante e battagliera l’attività consiliare».Ha coordinato i lavori il consigliere Sebi Sgroi. Nella mattinata di lunedì, il sindaco, Carmelo Corsaro, che ha ringraziato i cittadini intervenuti e ha augurato ai consiglieri tutti un proficuo lavoro, renderà noti i componenti della Giunta comunale e le rispettive deleghe.