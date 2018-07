Europa, Bianco confermato al Comitato europeo delle Regioni

Rientra nel giro di nomine appena aggiornate in seguito alla recente tornata elettorale amministrative, in forza del seggio di “consolazione” in Consiglio comunale ottenuto quale secondo arrivato alle spalle dell'appena eletto Salvo Pogliese. Il già primo cittadino, nonché già ministro dell’Interno nei governi D’Alema e Amato bis, continuerà a guidare dunque la delegazione Italiana nello stesso Comitato. La nomina di Bianco è avvenuta su indicazione dell’Anci e in quota al Partito socialista europeo.ecco cosa aveva postato via Facebook Enzo Bianco: “Riprendo la mia attività di presidente della delegazione italiana al comitato delle regioni dell’Ue. Due giorni – ha aggiunto – di intenso lavoro in seduta plenaria a Bruxelles. Discutendo e votando su agenda urbana, coesione delle Regioni frontaliere, filiera alimentare, condizioni di lavoro, appalti pubblici, mobilità a basse emissioni, clima e ambiente. Una delegazione, quella da me presieduta, in cui si lavora insieme ad amministratori regionali e locali con spirito unitario, pur con appartenenze politiche diverse. Nell’interesse del nostro Paese. Sono stato eletto con parere unanime!”.