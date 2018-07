Buceti replica a Di Salvo: "Ex giunta disastrosa"

Attaccarsi al mancato completamento della Giunta è la prova di una posizione orientata più sull’apparenza che sulla sostanza, esattamente il contrario di quello che vogliamo fare noi. Appena insediato il Sindaco Pogliese si è concentrato su problemi reali e seri, mai trattati dalla precedente amministrazione, come la sicurezza e il decoro del centro storico e del corso Sicilia. Nel corso del nostro insediamento abbiamo trovato una situazione economica, sociale e commerciale della città assolutamente devastante e solo un lavoro organizzato con obiettivi a breve, medio e lungo periodo potrà dare i frutti sperati. Non si dimentichi che su di noi le aspettative dei cittadini sono grandi e non possiamo deluderli. Richieste e opere che si basano su fatti concreti e non sul nome di questo o di quell’assessore. Quindi, invece, di focalizzarsi sulla questione stipendi, l'ex assessore Di Salvo, insieme al resto della precedente giunta, dovrebbe fornire le dovute spiegazioni all'intera cittadinanza sulle casse comunali prosciugate, sulla totale assenza nelle periferie e sui cantieri e sulle opere cominciate solo sulla carta e mai attuate.