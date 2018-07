Al via la terza edizione di Ottagono Music Fest!

Le iscrizioni sono aperte fino a giorno 14 Luglio 2018 (qui: http://www.ottagonomusicfest.it/inviacandidatura ). I finalisti che si esibiranno il 29 Luglio nel cuore di Mascalucia lungo il corso San Vito (di fronte Bar Ottagono), vengono scelti dalla giuria popolare attraverso un sondaggio Facebook (1 finalista) e durante la trasmissione radiofonica "Buoni o Cattivi" in onda su R.S.C (2 finalisti).Presentano Buoni o Cattivi Official FanPage, e si esibiranno in uno spettacolo esilarante i simpaticissimi Toti & Totino! https://youtu.be/UfEUhweHlHc Primo premio: 500 euro,Secondo premio: camera con colazione, percorso benessere da 2 ore e piscina esterna al 4Spa Catania Sicily.