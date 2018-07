i, residente a Mascali (CT), ritenuta responsabile del reato di indebita percezione di erogazioni previdenziali. Il provvedimento consegue ad una segnalazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale, effettuata a conclusione di un’analisi di rischio, che aveva fatto emergere che una persona deceduta continuava a percepire indennità pensionistiche.hanno scoperto che l’indagata, dopo la scomparsa del padre, avvenuta nel 2013, approfittando di un difetto del sistema di comunicazione del decesso all’INPS, ha continuato a ricevere sul conto corrente cointestato col familiare tutti i trattamenti pensionistici, non reversibili, di cui aveva diritto il suo genitore (pensione e invalidità civile), pari a circa 15.000 euro annui.di circa 80.000 euro, è stato interamente prelevato dalla donna, che, ben consapevole della provenienza delle somme, per non destare sospetti, effettuava i prelievi presso sportelli bancari distanti dalla filiale ove era acceso il conto corrente cointestato.il sequestro di denaro e beni pari all’ammontare delle somme indebitamente percepite. Le Fiamme Gialle, svolti gli opportuni accertamenti, hanno così sottoposto a sequestro cinque autovetture riconducibili all’indagata.