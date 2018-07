l fatto che, i quattro assessori designati dal sindaco Pogliese in campagna elettorale, e che hanno giurato la scorsa settimana, abbiano già maturato il primo stipendio.che ancora i catanesi sono costretti a scontare - spiega. Da una parte i quattro assessori già nominati e ancora senza deleghe hanno già nel mese di giugno maturato il primo stipendio senza un giorno di lavoro a discapito dei catanesi, dall'altra il sindaco Pogliese, per mantenere i troppi impegni assunti con i variegati gruppi che lo hanno sostenuto in campagna elettorale, chiede al governo regionale di modificare la legge aumentando il numero degli assessori da otto a dieci.ricerca della Cgil ha dimostrato che metà delle famiglie catanesi sopravvive con 15.000 euro all'anno. Spariti i manifestanti della Cattedrale dovremmo confrontarci con queste vere povertà - continua - non distribuire prebende politiche. E ancora non è stato aperto il capitolo delle consulenze a pagamento. Catania, insomma, marcia verso il baratro per colpa della malapolitica".