predisposta dal Questore di Catania, personale del Commissariato di P.S. di Acireale è intervento presso la struttura alberghiera all’interno di Acireale, attualmente in disuso, per ladri in azione. Gli equipaggi, dopo aver cinturato la struttura, sono riusciti a bloccare tre pregiudicati catanesi del quartiere Librino di Catania, mentre tentavano di asportare degli oggetti.nel Comune di Catania. I predetti accompagnati negli Uffici di Corso Umberto, del Commissariato, sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Il pregiudicato sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora, è stato deferito in stato di libertà, anche per la violazione commessa. Il mezzo utilizzato dai malfattori è stato sequestrato in quanto non coperto da assicurazione. Inoltre, a carico delle tre persone, è stato richiesto al Questore di Catania, l’emissione di una misura di prevenzione del “Foglio di Via Obbligatorio”.antidroga, effettuando alcune perquisizioni domiciliari a pregiudicati con pregiudizi penali in materia di stupefacenti, in zone ad alta densità criminale. Inoltre, sono stati eseguiti due ammonimenti per stalking a carico di due uomini a seguito di segnalazione del centro antiviolenza presso l’ospedale di Acireale.degli ex coniugi. L’emissione di questo provvedimento da parte del Questore di Catania dr. Alberto Francini, ha permesso di rassicurare le vittime, consentendo loro di vivere il quotidiano in maniera più serena. È stata, altresì, effettuata l’attività di controllo della Squadra di Polizia Amministrativa, consentendo la verifica di quattro centri scommesse del centro acese, finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo. Altri controlli effettuati per la detenzioni di armi, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino acese per aver trasferito l’arma senza alcuna autorizzazione nonché per aver omesso di denunciarne il trasferimento. Pertanto, la predetta arma veniva sottoposta a sequestro., in quanto a seguito di una pregressa denuncia penale, perdeva il possesso dei requisiti necessari alla detenzione.