A Passopisciaro gli ultimi due week end di luglio, sul palcoscenico naturale del “Teatro in Vigna”, il teatro, il paesaggio, la poesia la musica e il buon vino si incontrano per dar vita ad uno degli eventi più originali dell’isola siciliana. Un luogo meraviglioso, la tenuta di Sciaranuova; un raffinato aperitivo con vini delle cantine Planeta; e una scelta artistica di spessore, ideata e curata da Paola Pace, daranno vita anche quest’anno a una vera e propria celebrazione dell’arte dell’attore-autore, attore come microcosmo, punto di partenza e approdo delle infinite variazioni del teatro.Quest’anno il festival propone un cartellone più vivace e composito che mai: teatro innanzitutto ma anche una sezione parallela con musica e passeggiate filosofiche nel palmento della tenuta “A Barunissa”. Si parte Giovedì 19 Luglio con il concerto per contrabbasso solo di Fred Casadei “Rosa”, dedicato a Rosa Balistreri. A seguire, venerdì 20 luglio, sarà la volta del regista-attore Valter Malosti con il suo spassoso “Venere e Adone” per voce sola. Sabato 21 luglio: “Aiace” da Ghiannis Ritsos interpretato da Viola Graziosi e diretto da Graziano Piazza. Domenica 22 luglio passeggiata filosofica guidata dalla psicanalista e filosofa Andrèe Bella, autrice di “Socrate in giardino”.Venerdì 27 Luglio con Fabrizio Falco “Fuori di chiave”, poesie di Luigi Pirandello.Sabato 28 luglio arriva dal teatro di ricerca “Lenòr” con Nunzia Antonino diretta da Carlo Bruni. Infine, Domenica 29 luglio ci aspetta un’esperienza “Dendrosofica” capitanata da Tiziano Fratus, poeta e drammaturgo, ma anche esperto di alberi, giardini storici e paesaggistici.Fratus, autore di “ Il bosco è un mondo”, ci accompagnerà in una passeggiata con meditazione che si concluderà con un picnic all’interno del bosco della riserva naturale del Parco dell’Etna.