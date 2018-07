darà battaglia per tutelare la dignità dei produttori, il futuro del prodotto e la salute dei consumatori”. È una presa di posizione chiara e netta e senza sconti, quella di Giosuè Catania, presidente della Società Coop. APO di Catania, in riferimento al patto tra Coldiretti -Unaprol e Federolio presentato nei giorni scorsi a Roma che sancisce come “il massimo del Made in Italy è quella industria che possa dimostrare che all’interno dei suoi blend c’è almeno il 50% di olio extravergine d’oliva italiano”.che al contrario ha la forte necessità di dotarsi di una strategia di valorizzazione alla base della quale ci sta il rilancio della produzione e la difesa del reddito dei produttori sempre più impegnati nell’eccellenza in un mercato competitivo – ha ribadito Catania – È a rischio il futuro di migliaia di famiglie siciliane che vivono grazie alla qualità di questo prodotto, simbolo della dieta mediterranea e molto apprezzato dai consumatori per le caratteristiche organolettiche uniche e l’invidiabile profilo sensoriale”.d’oliva italiano a 4 €/Kg, ben al di sotto dei costi medi di produzione che in Sicilia si aggirano intorno ai 5.50/6 €/Kg – ha sottolineato Catania – Il nostro prodotto, simbolo del Made in Italy, emblema di storia e cultura del territorio, come si evince da interviste e dichiarazioni verrebbe utilizzato per sdoganare il progetto “Italico”, miscela di oli italiani con oli comunitari ed extracomunitari, tanto caro ad alcune aziende e ai vertici di Coldiretti”.e Federolio di mettere sul lastrico, attraverso la svendita dell’olio extravergine d’oliva, centinaia di migliaia di olivicoltori svilendo di fatto la ricchezza e l’orgoglio del prodotto Mady in Italy che non può generare in alcun modo confusione”. “Verrebbe vanificato lo sforzo della Sicilia produttiva con le sue 6 DOP, fresca dell’IGP e prima Regione per superficie olivicola Biologica, con le sue 54 Cultivar autoctone è terra di grande biodiversità e fiera del prodotto di qualità di forte impatto territoriale.dal Consorzio Nazionale degli Olivicoltori a tutela dell’olio extravergine d’oliva italiano, dei produttori e della salute dei consumatori per lanciare un messaggio forte al Governo Nazionale affinché prenda le distanze da questo attentato al Made in Italy”, ha concluso il presidente Giosuè Catania.