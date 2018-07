Denunciata la titolare di una Bar in Piazza Garibaldi a Palagonia luogo in cui i militari hanno sottoposto a sequestro 3 apparecchiature elettroniche “TOTEM” con offerta di giochi promozionali installate in totale assenza di autorizzazioni, nonché la stanza dove le stesse erano ubicate a disposizione dei giocatori d’azzardo. Alla titolare dell’esercizio sono state anche comminate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro per il mancato collegamento delle apparecchiature alla rete statale.a Ramacca laddove i militari hanno sequestrato 3 computer che consentivano la raccolta di giochi e scommesse su piattaforme illegali, attive soprattutto all’estero. I reati contestati sono: l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, nonché l’esercizio di giochi d’azzardo.